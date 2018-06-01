Два пожара в Бурятии произошли из-за замыкания



Накануне в Бурятии произошло 2 пожара из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Чаще всего к пожару приводит короткое замыкание проводки, говорят эксперты.



В посёлке Каменск Кабанского района на момент прибытия пожарных из-под крыши двухквартирного дома шёл небольшой дым. В результате возгорания повреждено потолочное перекрытие на площади 8 кв. м.

В селе Илька Заиграевского района по вине владельца сгорели баня и сарай.



- На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, затем взорвалась канистра с бензином. Удалось не допустить перехода огня на соседний дом, - сообщил врио начальника ПЧ-20 3-го Заиграевского отряда ГПС РБ Алексей Дронов.



Чтобы избежать пожаров, которые могут случиться из-за короткого замыкания проводки, пожарные напоминают следующие меры предосторожности:



- необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Регулярно проводите замеры сопротивления электропроводки;



- в процессе эксплуатации электропроводки должны быть исключены любые механические воздействия на неё. Так, нельзя подвешивать на проводе осветительную аппаратуру, защемлять провода дверьми, вытягивать за шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, подвешивать их на гвоздях;



- нельзя ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если они сломались;



- не включайте большое количество электроприборов в розетку, это может вызвать короткое замыкание и пожар;



- обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно ремонтировать, предоставьте выполнение всех работ квалифицированным специалистам;



- предусмотрите все меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам.



В случае возникновения пожара жителей просят звонить по телефону 101, сообщили в Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

