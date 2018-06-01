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Два пожара в Бурятии произошли из-за замыкания

Два пожара в Бурятии произошли из-за замыкания
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В Заиграевском районе сгорели баня и сарай 
 
Накануне в Бурятии произошло 2 пожара из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Чаще всего к пожару приводит короткое замыкание проводки, говорят эксперты. 

В посёлке Каменск Кабанского района на момент прибытия пожарных из-под крыши двухквартирного дома шёл небольшой дым. В результате возгорания повреждено потолочное перекрытие на площади 8 кв. м.
В селе Илька Заиграевского района по вине владельца сгорели баня и сарай. 

- На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки, затем взорвалась канистра с бензином. Удалось не допустить перехода огня на соседний дом, - сообщил врио начальника ПЧ-20 3-го Заиграевского отряда ГПС РБ Алексей Дронов. 
 
Чтобы избежать пожаров, которые могут случиться из-за короткого замыкания проводки, пожарные напоминают следующие меры предосторожности: 

- необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Регулярно проводите замеры сопротивления электропроводки; 

- в процессе эксплуатации электропроводки должны быть исключены любые механические воздействия на неё. Так, нельзя подвешивать на проводе осветительную аппаратуру, защемлять провода дверьми, вытягивать за шнур вилку из розетки, перекручивать и завязывать провода, подвешивать их на гвоздях;

- нельзя ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоленты, меняйте их сразу, если они сломались; 

- не включайте большое количество электроприборов в розетку, это может вызвать короткое замыкание и пожар; 

- обнаруженные оголенные места и обрывы электропроводов надо немедленно ремонтировать, предоставьте выполнение всех работ квалифицированным специалистам; 

- предусмотрите все меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам.

В случае возникновения пожара жителей просят звонить по телефону 101, сообщили в Республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
пожар
 
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