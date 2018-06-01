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Читинец украл iPhone из «КамАЗа»

Происшествия, 
Злоумышленника задержали по горячим следам

Житель посёлка Агинское обратился к читинским полицейским с заявлением о краже. По его словам ночью у него украли iPhone. Как выяснили стражи порядка, потерпевший забыл закрыть окно в кабине «КамАЗа», чем воспользовался неизвестный.

- Работая по раскрытию неочевидного преступления, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний читинец. Похищенный телефон изъят и возвращён потерпевшему. За кражу возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники полиции просят граждан принимать меры к сохранности своего имущества, не оставлять двери и окна машины открытыми.
 
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