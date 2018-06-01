Читинец украл iPhone из «КамАЗа»

Злоумышленника задержали по горячим следам



Житель посёлка Агинское обратился к читинским полицейским с заявлением о краже. По его словам ночью у него украли iPhone. Как выяснили стражи порядка, потерпевший забыл закрыть окно в кабине «КамАЗа», чем воспользовался неизвестный.



- Работая по раскрытию неочевидного преступления, оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний читинец. Похищенный телефон изъят и возвращён потерпевшему. За кражу возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции просят граждан принимать меры к сохранности своего имущества, не оставлять двери и окна машины открытыми.

