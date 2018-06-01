В Улан-Удэ «Лексус» протаранил грузовик

Авария произошла в Железнодорожном районе
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 11 часов дня на улице Николая Петрова возле магазина «Абсолют» произошло ДТП.
По словам очевидцев, девушка за рулём «Лексуса» протаранила грузовик. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Злоумышленника задержали по горячим следам
Мужчина совершил кражу ночью
Авария произошла в Железнодорожном районе
Женщина перечислила ему деньги на карту
Он стащил вещи у своего знакомого
Суд учёл всю совокупность смягчающих обстоятельств
Ущерб составил 8 тысяч рублей
Мужчина опрокинулся на дороге
Мужчина стоял на учёте центра занятости как безработный
В салоне иномарки находился ребёнок
8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
Бабушку с травмами госпитализировали в больницу
У них изъяли бензопилу, автомашину и срубленные сосны
Произошло 4 пожара в разных районах
23 марта возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» по факту превышения должностных полномочий.