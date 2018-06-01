В Улан-Удэ «Лексус» протаранил грузовик

По словам очевидцев, девушка за рулём «Лексуса» протаранила грузовик. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.



Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 11 часов дня на улице Николая Петрова возле магазина «Абсолют» произошло ДТП.