Врач взял с пациентки 30 тысяч за бесплатную операцию в Чите

Женщина перечислила ему деньги на карту



Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю выявлен факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим заведующим акушерским отделением одной из больниц Читы.



Полицейскими установлено, что в 2014 году подозреваемый ввёл в заблуждение пациентку лечебного учреждения, попросив за проведение операции 30 тысяч рублей. Женщина, не зная о том, что данный вид медицинской помощи оказывается бесплатно, перевела доктору на банковскую карту указанную сумму.



Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Чите в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

