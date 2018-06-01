Он стащил вещи у своего знакомого
В полицию обратился житель Шилки, который сообщил о хищении из дома телевизора, ноутбука и двух системных блоков. Сотрудники полиции установили, что проникновение в жилище совершено путём подбора ключа. Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили круг знакомых, которые бывали в доме потерпевшего и могли знать об условном месте хранения запасных ключей.
В результате по подозрению в совершении кражи задержан местный житель, который будучи в гостях, похитил ключ от квартиры, а вместо него оставил другой. Затем, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник в дом и похитил имущество.
Похищенную технику полицейские нашли в огородах и надворных постройках домовладений, в которых в разное время проживал подозреваемый. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец спрятал украденную технику в огороде
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