Водитель сельской администрации в Бурятии незаконно получал пособие

Мужчина стоял на учёте центра занятости как безработный



Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение законодательства в сфере занятости населения.



- С 1 октября 2015 года по 1 июня 2016 года местный житель, будучи зарегистрированным в государственном казённом учреждении «Центр занятости населения Заиграевского района» в качестве безработного получил пособие по безработице и материальную поддержку на 46 тысяч 535 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В этот же период мужчина работал водителем в администрации сельского поселения «Усть-Брянское», но в Центр занятости населения об этом не сообщал.



Кроме того, он неоднократно принимал участие в общественных работах по направлению от учреждения, за что получал материальную поддержку.



Возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат.



Прокурор района обратилась в суд с иском о взыскании суммы незаконно полученного пособия по безработице. Исковые требования удовлетворены, причинённый ущерб взыскан.

