Мужчина стоял на учёте центра занятости как безработный
Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение законодательства в сфере занятости населения.
- С 1 октября 2015 года по 1 июня 2016 года местный житель, будучи зарегистрированным в государственном казённом учреждении «Центр занятости населения Заиграевского района» в качестве безработного получил пособие по безработице и материальную поддержку на 46 тысяч 535 рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В этот же период мужчина работал водителем в администрации сельского поселения «Усть-Брянское», но в Центр занятости населения об этом не сообщал.
Кроме того, он неоднократно принимал участие в общественных работах по направлению от учреждения, за что получал материальную поддержку.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат.
Прокурор района обратилась в суд с иском о взыскании суммы незаконно полученного пособия по безработице. Исковые требования удовлетворены, причинённый ущерб взыскан.
Водитель сельской администрации в Бурятии незаконно получал пособие
Происшествия, Фото:
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