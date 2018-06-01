Автомобиль дорожников в Улан-Удэ протаранил легковушку

В салоне иномарки находился ребёнок
Накануне около 12 часов дня на улице Борсоева в сторону Левого берега произошло ДТП.
По словам очевидцев, микрогрузовик, который наносил дорожную разметку, перед пешеходным переходом на остановке «Наран» протаранил ехавшую по средней полосе «Тойоту Короллу». За рулём легковушки находилась женщина, также в машине был ребёнок.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
В салоне иномарки находился ребёнок
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