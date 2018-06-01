В Бурятии «чёрные лесорубы» напили сосен на 145 тысяч

У них изъяли бензопилу, автомашину и срубленные сосны



В апреле этого года прокуратурой Кижингинского района совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» в квартале 13 Сулхаринского участкового лесничества Кижингинского лесничества обнаружили троих «чёрных лесорубов». Ими оказались местные жители.



- В отсутствии разрешительных документов на вырубку лесных насаждений, мужчины вырубили с помощью лесозаготовительной техники 53 дерева породы сосна. Причинённый ущерб в денежном эквиваленте составил 145 449 рублей, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



За незаконную рубку возбуждено уголовное дело. У «чёрных лесорубов» изъяли бензопилу, автомашину и срубленную древесину.



Однако, ущерб добровольно возмещён подозреваемыми в ходе следствия. Уголовное дело находится в производстве.

