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В Бурятии «чёрные лесорубы» напили сосен на 145 тысяч

Происшествия, 
У них изъяли бензопилу, автомашину и срубленные сосны

В апреле этого года прокуратурой Кижингинского района совместно с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» в квартале 13 Сулхаринского участкового лесничества Кижингинского лесничества обнаружили троих «чёрных лесорубов». Ими оказались местные жители.

- В отсутствии разрешительных документов на вырубку лесных насаждений, мужчины вырубили с помощью лесозаготовительной техники 53 дерева породы сосна. Причинённый ущерб в денежном эквиваленте составил 145 449 рублей, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

За незаконную рубку возбуждено уголовное дело. У «чёрных лесорубов» изъяли бензопилу, автомашину и срубленную древесину.

Однако, ущерб добровольно возмещён подозреваемыми в ходе следствия. Уголовное дело находится в производстве.
черные лесорубы
 
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