За сутки в Бурятии выгорели дом, автомобиль, гараж, сгорели баня и сарай
Произошло 4 пожара в разных районах
Накануне в республике произошло четыре пожара, три из которых - в Кабанском районе. Первое возгорание случилось в 9:35. В посёлке Каменск на улице Лесная загорелся 2-х этажный брусовой жилой дом. Огонь повредил потолочное перекрытие. Пожар потушили в 9:49 восемь человек и три единицы техники.
Следующее возгорание произошло в 17:25 в посёлке Селенгинск - в микрорайоне Солнечный загорелся автомобиль. Выгорел моторный отсек, салон и крыша автомобиля. Пожар ликвидирован в 17:38, было задействовано 3 человека и 1 единица техники.
Там же, в Кабанском районе, в посёлке Каменск на улице Советская, в 19:35 загорелся шлакоблочный гараж. Огонь повредил стены строения изнутри. На ликвидацию пожара были привлечены 2 человека и 1 единица техники.
В Заиграевском районе в 13:46 в селе Илька на улице Луговая загорелись надворные постройки. Огонь уничтожил баню и сарай. Пожар потушили в 14:10 семь человек и четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
За сутки в Бурятии выгорели дом, автомобиль, гараж, сгорели баня и сарай
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 01.06.2018
У них изъяли бензопилу, автомашину и срубленные сосны
Происшествия, 01.06.2018
Произошло 4 пожара в разных районах
23 марта возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути ОАО «РЖД» по факту превышения должностных полномочий.
В минувшую среду поступила информация о происшествии в заливе Жерон Усть-Илимского водохранилища Иркутской области. Звонивший сообщил, что четверо рыбаков, находящиеся на острове в полутора километрах от береговой полосы, не могут его покинуть из-за произошедшей поломки мотора их лодки
В Чите владелица собаки, покусавшей ребенка, обязана в судебном порядке возместить причиненный моральный и материальный вред
«Сначала стрелял по ногам, чтобы он упал» - со знанием дела рассказал обвиняемый (Видео)
8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
Также изъято почти полтонны рыбы
Парень отправил родственникам, друзьям и знакомым 17-летней девушки пикантные снимки
Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам
Авария произошла в сотых кварталах
Авария произошла в тёмное время суток
Кража из квартиры предотвращена сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии
Полиция разыскивает очевидцев происшествия
Преступление раскрыли по горячим следам