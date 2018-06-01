За сутки в Бурятии выгорели дом, автомобиль, гараж, сгорели баня и сарай

За сутки в Бурятии выгорели дом, автомобиль, гараж, сгорели баня и сарай



Произошло 4 пожара в разных районах



Накануне в республике произошло четыре пожара, три из которых - в Кабанском районе. Первое возгорание случилось в 9:35. В посёлке Каменск на улице Лесная загорелся 2-х этажный брусовой жилой дом. Огонь повредил потолочное перекрытие. Пожар потушили в 9:49 восемь человек и три единицы техники.



Следующее возгорание произошло в 17:25 в посёлке Селенгинск - в микрорайоне Солнечный загорелся автомобиль. Выгорел моторный отсек, салон и крыша автомобиля. Пожар ликвидирован в 17:38, было задействовано 3 человека и 1 единица техники.



Там же, в Кабанском районе, в посёлке Каменск на улице Советская, в 19:35 загорелся шлакоблочный гараж. Огонь повредил стены строения изнутри. На ликвидацию пожара были привлечены 2 человека и 1 единица техники.



В Заиграевском районе в 13:46 в селе Илька на улице Луговая загорелись надворные постройки. Огонь уничтожил баню и сарай. Пожар потушили в 14:10 семь человек и четыре единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.





