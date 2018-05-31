В минувшую среду поступила информация о происшествии в заливе Жерон Усть-Илимского водохранилища Иркутской области. Звонивший сообщил, что четверо рыбаков, находящиеся на острове в полутора километрах от береговой полосы, не могут его покинуть из-за произошедшей поломки мотора их лодки
Ситуацию осложняло плохое самочувствие одного из мужчин. После укуса клеща у него повысилась температура, наблюдалась сильная головная боль. Недомогание вызывала даже небольшая физическая активность.
- Было принято решение о его транспортировке. В район поиска был направлен патрульный катер «Амур». На нем все рыбаки были доставлены на берег ввиду неисправности их плавсредства и отсутствия у них возможности вернуться самостоятельно. На лодочной станции уже ожидала машина «Скорой помощи» для госпитализации пострадавшего, - говорит Дмитрий Ступин, старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Илимской группы патрульной службы.
По словам Дмитрия Ступина, причиной происшествия стали несоблюдение мер безопасности.
- Перед выходом на водоем необходимо тщательно проверять состояние лодки: не дает ли она течь, исправны ли весла, мотор, не подтекает ли топливо. Для каждого типа маломерного судна установлены свои требования к оснащению, но в целом они идентичны и направлены на обеспечение безопасности судоводителя и пассажиров. Ими нельзя пренебрегать! Рекомендуемое дополнительное оборудование – это аптечка для оказания первой медицинской помощи, пиротехнические сигналы бедствия, ремонтный комплект, система связи, - уточнил он.
На Усть-Илимском водохранилище были спасены четверо рыбаков
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