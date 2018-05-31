Читинка возместит вред искусанному её собакой ребёнку

В Чите владелица собаки, покусавшей ребенка, обязана в судебном порядке возместить причиненный моральный и материальный вред



Прокуратурой Железнодорожного района Читы проведена проверка по факту укуса собакой несовершеннолетней, проживающей на территории Железнодорожного района Читы.



Установлено, что недалеко от средней школы № 17 Читы на заброшенном участке постоянно обитают 3 собаки, принадлежащие местной жительнице, при этом на привязи собаки не находятся, что создает опасность их нападения на людей. В частности, в январе 2018 года одна из собак напала на несовершеннолетнюю девочку, причинив ей множественные гематомы правого плеча и бедра, а также сильные повреждения куртки.



В целях устранения выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца собак в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсации морального вреда в сумме 40 тыс. рублей, а также о взыскании материального вреда в размере 4 тыс. рублей.



Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено, решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры.

