В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе









Узнав у раненых жертв, где деньги, они добили их выстрелами в голову. В указанном потерпевшими месте – за спинкой сиденья в кабине их машины, обвиняемые нашли 288,5 тысяч рублей, которые они украли с мобильным телефоном одного из покойных. После этого они скрылись с места происшествия. Позже испугавшись разоблачения, один из обвиняемых сжёг в печи похищенный телефон.



- После того, как тела потерпевших были обнаружены, к расследованию данного преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты. Вместе с сотрудниками уголовного розыска полиции вскоре удалось выйти на след и задержать всех участников нападения, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги, - заключают в Следственном Комитете.



Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит пожизненное заключение.

