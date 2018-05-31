В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершено уголовное дело в отношении жителей Петропавловки, убивших предпринимателей из Иркутской области. Следственный комитет Бурятии опубликовал видео, на котором один из злоумышленников подробно рассказывает, как стрелял.
Весной прошлого 2017 года трое жителей Закаменского района, 41, 45 и 50 лет, договорились совершить разбойное нападение. По найденному объявлению в интернете один из них позвонил предпринимателю из соседнего региона и предложил продать коров по выгодной цене.
- После этого, разработав план нападения, подготовив для его исполнения карабин с оптическим прицелом «КОК-2120» и гладкоствольное охотничье ружьё «ИЖ-12» злоумышленники стали дожидаться приезда жертвы. 24 мая фермер вместе со своим компаньоном с крупной суммой денег приехал в село Петропавловка Джидинского района на встречу для заключения сделки по покупке скота, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Как отмечают сыщики, в этот день обвиняемые употребляли спиртные напитки. Поэтому обратились к знакомому и попросили отвезти их к месту встречи. Водитель по пути понял, что приятели готовятся к нападению, но продолжал помогать им. Встретившись с приехавшими предпринимателями, один из злоумышленников предложили им проехать за пределы населённого пункта, для осмотра животных и заключения сделки. Сам сел с ними в автомобиль и принялся указывать путь. Следом скрытно на своём автомобиле двигалась остальная группа.
- В отдалённом от села месте обвиняемый предложил предпринимателям остановиться и выйти из машины. Мужчины последовали совету, но, не увидев поблизости коров и заметив быстро приближавшийся незнакомый автомобиль, они догадались о нападении и побежали обратно к машине, чтобы спастись. Один из них успел позвонить брату. Однако подъехавшие злоумышленники открыли по ним огонь из оружия, - поясняют в республиканском Следкоме.
- Примерно на таком расстоянии я стрелял. Я целился в ногу, чтобы остановить его. С этого места я один раз выстрелил «с колена» и чуть подальше ещё один раз с другого места. После выстрела он упал, - говорит обвиняемый.
Узнав у раненых жертв, где деньги, они добили их выстрелами в голову. В указанном потерпевшими месте – за спинкой сиденья в кабине их машины, обвиняемые нашли 288,5 тысяч рублей, которые они украли с мобильным телефоном одного из покойных. После этого они скрылись с места происшествия. Позже испугавшись разоблачения, один из обвиняемых сжёг в печи похищенный телефон.
- После того, как тела потерпевших были обнаружены, к расследованию данного преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты. Вместе с сотрудниками уголовного розыска полиции вскоре удалось выйти на след и задержать всех участников нападения, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги, - заключают в Следственном Комитете.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит пожизненное заключение.