Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Мая

30 Мая

Популярное

В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе

В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе
Происшествия, 
«Сначала стрелял по ногам, чтобы он упал» - со знанием дела рассказал обвиняемый

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии завершено уголовное дело в отношении жителей Петропавловки, убивших предпринимателей из Иркутской области. Следственный комитет Бурятии опубликовал видео, на котором один из злоумышленников подробно рассказывает, как стрелял.

Весной прошлого 2017 года трое жителей Закаменского района, 41, 45 и 50 лет, договорились совершить разбойное нападение. По найденному объявлению в интернете один из них позвонил предпринимателю из соседнего региона и предложил продать коров по выгодной цене.

- После этого, разработав план нападения, подготовив для его исполнения карабин с оптическим прицелом «КОК-2120» и гладкоствольное охотничье ружьё «ИЖ-12» злоумышленники стали дожидаться приезда жертвы. 24 мая фермер вместе со своим компаньоном с крупной суммой денег приехал в село Петропавловка Джидинского района на встречу для заключения сделки по покупке скота, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Как отмечают сыщики, в этот день обвиняемые употребляли спиртные напитки. Поэтому обратились к знакомому и попросили отвезти их к месту встречи. Водитель по пути понял, что приятели готовятся к нападению, но продолжал помогать им. Встретившись с приехавшими предпринимателями, один из злоумышленников предложили им проехать за пределы населённого пункта, для осмотра животных и заключения сделки. Сам сел с ними в автомобиль и принялся указывать путь. Следом скрытно на своём автомобиле двигалась остальная группа.

- В отдалённом от села месте обвиняемый предложил предпринимателям остановиться и выйти из машины. Мужчины последовали совету, но, не увидев поблизости коров и заметив быстро приближавшийся незнакомый автомобиль, они догадались о нападении и побежали обратно к машине, чтобы спастись. Один из них успел позвонить брату. Однако подъехавшие злоумышленники открыли по ним огонь из оружия, - поясняют в республиканском Следкоме.

- Примерно на таком расстоянии я стрелял. Я целился в ногу, чтобы остановить его. С этого места я один раз выстрелил «с колена» и чуть подальше ещё один раз с другого места. После выстрела он упал, - говорит обвиняемый.

  

Узнав у раненых жертв, где деньги, они добили их выстрелами в голову. В указанном потерпевшими месте – за спинкой сиденья в кабине их машины, обвиняемые нашли 288,5 тысяч рублей, которые они украли с мобильным телефоном одного из покойных. После этого они скрылись с места происшествия. Позже испугавшись разоблачения, один из обвиняемых сжёг в печи похищенный телефон.

- После того, как тела потерпевших были обнаружены, к расследованию данного преступления были привлечены наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты. Вместе с сотрудниками уголовного розыска полиции вскоре удалось выйти на след и задержать всех участников нападения, у которых было изъято два ружья и похищенные у фермеров деньги, - заключают в Следственном Комитете.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Им грозит пожизненное заключение.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе
В Бурятии убийца иркутских фермеров рассказал о расправе
Происшествия, 31.05.2018
«Сначала стрелял по ногам, чтобы он упал» - со знанием дела рассказал обвиняемый (Видео)
В Улан-Удэ прикрыли дом с проститутками
В Улан-Удэ прикрыли дом с проститутками
Происшествия, 31.05.2018
8 девушек занимались проституцией – среди них были и несовершеннолетние
Ангарчанин отомстил бывшей девушке, распространив её интимные фото
Ангарчанин отомстил бывшей девушке, распространив её интимные фото
Происшествия, 31.05.2018
Парень отправил родственникам, друзьям и знакомым 17-летней девушки пикантные снимки
Забайкальцы обчистили предприятие на 500 тысяч
Происшествия, 31.05.2018
Преступники оказались причастны ещё к нескольким кражам
В Улан-Удэ столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия, 31.05.2018
Авария произошла в сотых кварталах
В Улан-Удэ водитель-пенсионер протаранил легковушку
В Улан-Удэ водитель-пенсионер протаранил легковушку
Происшествия, 31.05.2018
Авария произошла в тёмное время суток
В Улан-Удэ вор прятался от Росгвардейцев под кроватью
В Улан-Удэ вор прятался от Росгвардейцев под кроватью
Происшествия, 31.05.2018
Кража из квартиры предотвращена сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии
Иркутянина избили возле бара «Харатс»
Происшествия, 31.05.2018
Полиция разыскивает очевидцев происшествия
Вор залез в окно и обчистил дом забайкалки
Происшествия, 31.05.2018
Преступление раскрыли по горячим следам
Братчанин спас двух детей из горящей квартиры
Братчанин спас двух детей из горящей квартиры
Происшествия, 31.05.2018
Пожар произошёл из-за неосторожного обращения детей с огнём
Автолюбительница устроила ДТП перед «зеброй» в Улан-Удэ
Автолюбительница устроила ДТП перед «зеброй» в Улан-Удэ
Происшествия, 31.05.2018
Водителем второй легковушки также оказалась девушка
Стали известны подробности пожара с погибшим на складе в Улан-Удэ
Стали известны подробности пожара с погибшим на складе в Улан-Удэ
Происшествия, 31.05.2018
Недавно принятые работники цеха разожгли промышленную печь для приготовления еды и уснули
В центре Улан-Удэ «Газель» протаранила «Тойоту»
В центре Улан-Удэ «Газель» протаранила «Тойоту»
Происшествия, 31.05.2018
Авария произошла в Советском районе
Пьяный водитель в Улан-Удэ врезался в такси
Пьяный водитель в Улан-Удэ врезался в такси
Происшествия, 31.05.2018
В такси находились пассажиры (фото, видео)

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^