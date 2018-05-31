В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина

Ещё один человек пострадал на сильном пожаре в «Доме плитки»
Сегодня три ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Трактовая, 9б, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. По прибытию на место пожарных помещение склада полностью горело изнутри.
Пожарными из огня спасён мужчина, его госпитализировали. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.
Пожару был присвоен второй повышенный номер вызова, к его ликвидации привлекалось 8 единиц техники и 23 человека. Причина пожара и ущерб устанавливается.
Отметим, что по адресу, где произошёл пожар, находятся склады строительной компании. «Байкал-Dailу» выяснил, что пожар произошёл в компании «Дом плитки».
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