В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина





Отметим, что по адресу, где произошёл пожар, находятся склады строительной компании. «Байкал-Dailу» выяснил, что пожар произошёл в компании «Дом плитки».

Сегодня три ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Трактовая, 9б, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. По прибытию на место пожарных помещение склада полностью горело изнутри.Пожарными из огня спасён мужчина, его госпитализировали. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.Пожару был присвоен второй повышенный номер вызова, к его ликвидации привлекалось 8 единиц техники и 23 человека. Причина пожара и ущерб устанавливается.