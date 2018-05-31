31 Мая

30 Мая

Популярное

В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина

В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё один человек пострадал на сильном пожаре в «Доме плитки»

Сегодня три ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Трактовая, 9б, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. По прибытию на место пожарных помещение склада полностью горело изнутри.

Пожарными из огня спасён мужчина, его госпитализировали. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Пожару был присвоен второй повышенный номер вызова, к его ликвидации привлекалось 8 единиц техники и 23 человека. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Отметим, что по адресу, где произошёл пожар, находятся склады строительной компании. «Байкал-Dailу» выяснил, что пожар произошёл в компании «Дом плитки».
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями
В Бурятии девушка-бродяга убила сожителя граблями
Происшествия, 31.05.2018
Девушка не раз покушалась на жизнь мужчины и расправилась с ним на полигоне ТБО
В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»
В Улан-Удэ горел автомобиль «Почты России»
Происшествия, 31.05.2018
Второй пожар за месяц произошёл в Железнодорожном районе
В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина
В Улан-Удэ в огне на строительном складе погиб мужчина
Происшествия, 31.05.2018
Ещё один человек пострадал на сильном пожаре в «Доме плитки»
В Усолье-Сибирском подростка ударило током в трансформаторной будке
Происшествия, 30.05.2018
Начата доследственная проверка по факту травмирования 15-летнего юноши в результате удара током
Торговый центр закрыли в Чите из-за пожарных нарушений
Происшествия, 30.05.2018
Из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановлена деятельность торгового центра «Амелия» в Чите
Короткое замыкание стало причиной пожара в иркутском ТРЦ
Происшествия, 30.05.2018
Короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «СИЛЬВЕРмолл» в Иркутске стало причиной возгорания, произошедшего днём 29 мая
Иркутянин погиб, врезавшись в электроопору
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина сбил опору линии электропередач
В Братске наркоман ограбил таксиста
Происшествия, 30.05.2018
Злоумышленника нашли по номеру телефона
Читинка стащила iPhone у посетителя бара
Происшествия, 30.05.2018
Гаджет оставили без присмотра
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
Происшествия, 30.05.2018
Они избивали мужчину резиновыми палками
  
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина напал на них с ножом, требуя денег
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Происшествия, 30.05.2018
Пассажир и водитель такси доставлены в больницу (видео)
Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал
Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал
Происшествия, 30.05.2018
Он пытался убить мужчину, чтобы не отдавать деньги
Вор вынес драгоценности из храма в Иркутской области
Вор вынес драгоценности из храма в Иркутской области
Происшествия, 30.05.2018
Преступление раскрыли по горячим следам
Из ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске эвакуировали 600 человек
Из ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске эвакуировали 600 человек
Происшествия, 30.05.2018
Причиной паники стало короткое замыкание проводки

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^