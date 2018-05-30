В Улан-Удэ водитель сбил двух мужчин и сбежал



Накануне вечером двух жителей столицы Бурятии автомобиль сбил на проезжей части.



- Около 8 часов вечера водитель неустановленного автомобиля, следуя по улице Военной в посёлке Радужный, в районе дома № 7 совершил наезд на 2 пешеходов, которые находились на проезжей части, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате аварии мужчины 41 и 48 лет получили травмы различной степени тяжести. Виновника аварии разыскивают.

