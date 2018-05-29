Возбуждено уголовное дело в отношении врача-нарколога-психиатра Забайкальского краевого наркологического диспансера. Он подозревается в получении взятки
По данным следствия, подозреваемый за взятки незаконно оформлял допуск к управлению транспортными средствами лиц, которые находились на учёте нарколога.
Так, в мае 2018 года подозреваемый за 15 тысяч рублей проставил отметку в медицинской справке жителю Читы, стоящему на учёте в Наркологическом диспансере.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативной разработки сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.
Врач был задержан при передаче денег. На первом допросе он полностью признался в совершении преступления. Следователи СКР предполагают, что выявленный случай незаконного оформления медсправок не единичный.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы либо штраф до двух млн. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР.
Врача забайкальского наркодиспансера подозревают в выдаче поддельных справок
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