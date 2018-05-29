В Бурятии пьяная жена ударила ножом мужа

Мужчина не почувствовал ножевого удара и продолжил мыть посуду



24 января в одном из сёл Тункинского района мать троих детей устроила застолье у себя дома со знакомыми. Ближе к ночи приятели уснули, а не пьющий муж вывел жену на кухню и начал ругать пьяную жену за то, что она злоупотребляет алкоголем и не смотрит за детьми.



Однако супруга, будучи в алкогольном опьянении уснула на полу в кухне, но муж периодически её будил и продолжал предъявлять претензии. Женщина, не желала слушать нотаций, схватила со стола кухонный нож и попыталась нанести ему удар в руку.



- Муж, мывший в это время посуду, повернулся и удар пришёлся в грудную клетку. Но мужчина не понял, что его ранили. Он отобрал нож и поставил на место, отправив жену спать. Только потом, вернувшись к раковине, увидел, что у него идёт кровь, - рассказал «Байкал-Daily» следователь Тункинского межрайонного Следственного отдела СУ СКР по Бурятии Цыренжап Доржиев.



Жена, увидев кровь на теле мужа, испугалась и начала кричать. В этот момент проснулись собутыльники и вызвали «скорую», а до её приезда попытались оказать первую медпомощь. В момент ссоры дети крепко спали и ничего не слышали.



Мужчина сейчас уже выписан из больницы, где пролежал около месяца. По словам следователя, мужчина не сердится на супругу, которая сейчас находится под подпиской о невыезде. Вскоре за покушение на убийство женщине предъявят обвинение.

