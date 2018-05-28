В Улан-Удэ директор школы вымогала у учителей деньги

Директору школы грозит 12 лет лишения свободы



Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия в результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты противоправной деятельности, сопряженной с вымогательством, и мошенничества с использованием служебного положения со стороны руководителя общеобразовательного учреждения республики.



Установлено, что должностное лицо учебного заведения получала незаконные денежные вознаграждения с подчинённых сотрудников, сообщает МВД Бурятии.



Работникам школы полагались стимулирующие и иные выплаты, в том числе - за счёт экономии фонда заработной платы. Однако под систематическими угрозами увольнения со стороны директора сотрудники вынуждено передавали ей получаемые средства, общая сумма которых составила несколько десятков тысяч рублей.



Помимо этого, выявлен факт хищения должностным лицом средств в сумме более 100 тысяч рублей под видом формального трудоустройства работника.



Следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по республике возбуждены уголовные дела.



В результате принятых правоохранительными органами мер директор школы отстранена от занимаемой должности и в последующем уволена. Расследование продолжается.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до двенадцати лет лишения свободы.