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В центре Улан-Удэ тушили двухквартирный дом

Происшествия, 
Утром 26-го мая произошёл пожар по улице Свободы, горел двухквартирный брусовой дом

В результате пожара одна квартира выгорела изнутри комната на площади, сгорела крыша дома. Вторая квартира - нежилая.

Причина пожара - нарушение правил эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.

Хозяйка размещена у родителей, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.
пожар
 
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