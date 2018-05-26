В Улан-Удэ воры позарились на кур и индюков

Участковый легко раскрыл преступление



Раним утром 25 мая в полицию Советского района Улан-Удэ обратился 52-летний житель одного из СНТ. Он сообщил, что с 00:10 до 02:30 неизвестные проникли в незапертый гараж и похитили 10 кур и 2 индюков. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.



Участковый провел отработку района, проверяя на причастность жителей, неоднократно попадавших в поле зрения полицейских. И задержал подозреваемого, в доме которого обнаружил похищенных птиц. В дальнейшем был выявлен и задержан соучастник преступления.



Злоумышленниками оказались неработающие, ранее не судимые местные жители, 18 и 19 лет, которые ранее привлекались к административной ответственности за общественные правонарушения.



Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело за кражу, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

