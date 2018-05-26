Также преступники прихватили из закрытого заведения технику
Кяхтинский районный суд вынес приговор местному жителю.
Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что в феврале этого года ночью совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он проник в кафе «Дарья» в селе Наушки.
Из кафе соучастники украли алкогольные напитки, планшет и телевизор. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.
Действия обвиняемого суд квалифицировал как кражу группой лиц с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.
Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.
Суд признал его виновным и назначил 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Жители района Бурятии украли спиртное из кафе
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 26.05.2018
Также преступники прихватили из закрытого заведения технику
Кяхтинский районный суд вынес приговор за попытку провезти патроны в соседнюю страну
В Усолье-Сибирском накануне вечером из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трёхлетний мальчик
Проверки мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции, проведённые природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росрыболовства, Роспотребнадзора, ветеринарии, вскрыли факты незаконного оборота омуля
Сегодня в 12.40 в отдел МВД обратилась женщина с сообщением о том, что накануне в 17.00 трое ее сыновей – 8, 9 и 11 лет ушли на рыбалку на озеро Гусиное и не вернулись
В УМВД по Чите обратился 29-летний мужчина, который сообщил о совершенном преступлении
В Шелеховском районе Приангарья полицейские устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии с участием грузовой машины «Ивеко» и микроавтобуса «Истана»
Она заявила, что пятеро незнакомых мужчин два дня удерживали её в неизвестном доме и беспрерывно насиловали
Женщина поставила гаджет на зарядку
Также мужчина публично нецензурно оскорбил правоохранителя
Преступник караулил жертву у подъезда
Аварийный участок улицы оказался бесхозным
Они бросили автомобиль на окраине села
Сейчас пострадавшего мужчину осматривают медики
Обгорели пол, дверь и коридор