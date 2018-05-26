Жители района Бурятии украли спиртное из кафе

Также преступники прихватили из закрытого заведения технику



Кяхтинский районный суд вынес приговор местному жителю.



Органами предварительного расследования мужчина обвинялся в том, что в феврале этого года ночью совместно с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он проник в кафе «Дарья» в селе Наушки.



Из кафе соучастники украли алкогольные напитки, планшет и телевизор. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.



Действия обвиняемого суд квалифицировал как кражу группой лиц с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.



Мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся, частично возместил ущерб.



Суд признал его виновным и назначил 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

