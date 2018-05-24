Ущерб составил больше 33 тысяч рублей
Несмотря на неоднократные предостережения, забайкальцы верят мошенникам, становясь их жертвами. Так, в МО МВД России «Могочинский» обратилась 59-летняя местная жительница, которая сообщила о хищении с её банковской карты 18 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что потерпевшей пришло сообщение о списании с её банковской карты денег. В нем же был указан номер мобильного телефона для справок. Женщина решила выяснить, что происходит и перезвонила по указанному номеру.
Ответил ей мужчина, который представившись сотрудником службы безопасности, сообщил об ошибочном списании и попросил продиктовать пин-код, который придёт ей на телефон. Выполнив указания, со счёта заявительницы были списаны денежные средства. Через некоторое время осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
Другой случай произошёл с жителем Ононского района, которому позвонил неизвестный и сообщил о хакерской атаке на его банковскую карту. Для защиты карты от снятия денег посторонними лицами, злоумышленник попросил продиктовать ему номер карты и код на её оборотной стороне. Не подозревая обмана, он выполнил требования звонившего, позже обнаружил отсутствие на счету 10185 рублей.
Также за прошедшие сутки жертвой телефонного мошенничества стал житель Карымского района, с банковской карты которого сняли около 5 тысяч рублей. Ему позвонил неизвестный и, представившись работником компании сотовой связи, сообщил о наличии у него переплаты за оплату тарифа за всё время пользования, которую можно получить в денежном эквиваленте на банковскую карту. Для совершения перевода денег у потерпевшего попросили номер карты, а через некоторое время деньги были списаны.
Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых, обманувших забайкальцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
За сутки трое забайкальцев стали жертвами аферистов
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