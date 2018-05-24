Уголовное дело женщины за присвоение поступило в суд
В Кабанский районный суд поступило уголовное дело начальника отделения почты в селе Танхой Кабанского района. Ей инкриминируется присвоение чужого имущества.
По данным следствия с апреля по август прошлого года, женщина, используя служебное положение, похитила вверенные ей деньги. ФГУП «Почта России» нанесён материальный ущерб свыше 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
Начальник отделения почты в Бурятии украла 60 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб составил больше 33 тысяч рублей
11-летняя школьница упала с высоты, делая фотосессию в заброшенном здании бывшего завода железобетонных изделий
Уголовное дело женщины за присвоение поступило в суд
Виновник работал в авиационной сфере
В дело вмешалась прокуратура
Пожар произошёл в Кяхтинском районе
Ущерб составил более 59 тысяч рублей
Авария произошла вне зоны пешеходного перехода
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району задержан 30-летний житель села Унэгэтэй, подозреваемый в краже бензопилы
Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе
Они проникли в чужой дом через открытое окно
Преступник взломал дверь
Жители Улан-Удэ заплатили штрафы за экстремистские материалы
Ущерб составил 45 тысяч рублей
Угонщики бросили автомобиль на окраине посёлка