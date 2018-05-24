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Начальник отделения почты в Бурятии украла 60 тысяч

Начальник отделения почты в Бурятии украла 60 тысяч
Происшествия, 
Уголовное дело женщины за присвоение поступило в суд

В Кабанский районный суд поступило уголовное дело начальника отделения почты в селе Танхой Кабанского района. Ей инкриминируется присвоение чужого имущества.

По данным следствия с апреля по август прошлого года, женщина, используя служебное положение, похитила вверенные ей деньги. ФГУП «Почта России» нанесён материальный ущерб свыше 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
 
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