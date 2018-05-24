В Бурятии компания микрозаймов рассекречивала информацию о клиентах

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка Бичурского района, ООО МКК «Жасмин» при предоставлении краткосрочных кредитов гражданам нарушали закон о микрофинансовой деятельности.



- Установлено, что в нарушение федерального законодательства о микрофинансовой деятельности, а также о потребительском кредите информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам права требования по договору потребительского кредита не была должным образом доведена до клиентов. Данная информация не размещалась ни в месте оказания услуг – в офисе компании, ни в интернете на официальном сайте организации, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Кроме того, по условиям договоров займа клиентам также не давали возможность запретить передачу кредитором ООО МКК «Жасмин» третьим лицам права требовать исполнения обязательств.



- По факту выявленных нарушений прокуратурой района директору ООО МКК «Жасмин» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, допущенные нарушения устранены, в договоры внесены соответствующие изменения, ответственный сотрудник общества привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания, - уточняют в прокуратуре.

