В Бурятии сгорел сарай

Пожар произошёл в Кяхтинском районе
24 мая в 6:46 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, в Кяхте, по ул. Транспортная горит сарай. В результате пожара сгорел сарай.
Пожар ликвидирован в 6:58, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Пожар произошёл в Кяхтинском районе
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