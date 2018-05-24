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В Бурятии сгорел сарай

Происшествия, 
Пожар произошёл в Кяхтинском районе

24 мая в 6:46 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, в Кяхте, по ул. Транспортная горит сарай. В результате пожара сгорел сарай. 

Пожар ликвидирован в 6:58, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
 
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