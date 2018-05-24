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У «чёрного лесоруба» в Бурятии изъяли автомобиль и бензопилу

Происшествия, 
Ущерб составил более 59 тысяч рублей 

23 мая в Усть-Брянском лесничестве участковый уполномоченный полиции задержал 26-летнего жителя посёлка Онохой. Последний совершил незаконную порубку сосны объёмом более трёх кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей. 
 
С места происшествия изъяли заготовленный лес, автомобиль «ГАЗ-52» и бензопила. Гражданин не работает, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело. Также в отношении мужчины составлен административный протокол – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
 
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