В Бурятии водитель грузовика насмерть сбил женщину

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода
Сегодня около 11 часов на федеральной трассе в районе станции Колос, на границе Иволгинского и Прибайкальском района произошло ДТП. Там водитель грузовика сбил пешехода. Пожилая женщина в результате ДТП погибла.
Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, авария произошла вне зоны пешеходного перехода.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.
Ущерб составил более 59 тысяч рублей
Авария произошла вне зоны пешеходного перехода
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району задержан 30-летний житель села Унэгэтэй, подозреваемый в краже бензопилы
Этот обряд способствует хорошей и беспрепятственной учёбе
Жители Улан-Удэ заплатили штрафы за экстремистские материалы
Ущерб составил 45 тысяч рублей
Угонщики бросили автомобиль на окраине посёлка
В Кяхте за уклонение от прохождения военной службы получил срок военнослужащий. рядовой признан виновным в неявке в срок на службу
26 жителей столицы Приангарья подали исковое заявление в Кировский районный суд с требованием снести памятник адмиралу Александру Колчаку
Моторная лодка «Казанка» с тремя пьяными пассажирами столкнулась с баржей на реке Лене в Иркутской области
В агропромышленном техникуме поселка Могойтуй Забайкальского края за последние три месяца покончили с собой четыре студента
Два года назад многодетная мама Елена Мирошниченко вместе с мужем и детьми переехала в Читу. Семье военнослужащего предоставили служебную квартиру. Однако в ноябре 2017 года брак распался
Суд вынес приговор курсанту Новосибирского высшего военного командного училища
В Забайкалье полицейские с помощью граждан разыскали ребёнка, который сутки назад ушел из дома