В Бурятии водитель грузовика насмерть сбил женщину



Сегодня около 11 часов на федеральной трассе в районе станции Колос, на границе Иволгинского и Прибайкальском района произошло ДТП. Там водитель грузовика сбил пешехода. Пожилая женщина в результате ДТП погибла.



Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, авария произошла вне зоны пешеходного перехода.



Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

