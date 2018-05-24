Житель Бурятии стащил у дяди бензопилу

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району задержан 30-летний житель села Унэгэтэй, подозреваемый в краже бензопилы



В январе текущего года в полицию поступило заявление от потерпевшего. Мужчина сообщил, что с веранды его частного дома в ноябре прошлого года пропала бензопила, а в совершении преступления он подозревает своего племянника, который уехал в неизвестном направлении. Ущерб составил 14 тысяч рублей.



Следователем установлено, что мужчина, когда ему срочно понадобились деньги, похитил у своего дяди инструмент и продал его дальнобойщикам за тысячу рублей. Затем злоумышленник решил скрыться от родственников, уехал на заработки, подрабатывал на делянах в лесу.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает МВД Бурятии.