В Бурятии осуждён прогулявший службу контрактник

В Кяхте за уклонение от прохождения военной службы получил срок военнослужащий. рядовой признан виновным в неявке в срок на службу



Следствием и судом установлено, что в период с 11 до 25 июня 2017 года военнослужащий по контракту части 69647, дислоцированной в городе Кяхта, рядовой без уважительных причин и разрешения командования отсутствовал на военной службе.



Кяхтинским гарнизонным военным судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения по военной службе сроком на 1 год, сообщает пресс-служба ОАО ВСУ СК России по ВВО.

