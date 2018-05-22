В Чите падчерице удалось сбежать от сексуальных приставаний отчима

45-летний житель Читы осужден за покушение на сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы



Судом установлено, что в январе 2018 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием матери ребёнка, применяя насилие, пытался совершить в отношении 14-летней падчерицы, которую воспитывал с 4 лет, иные действия сексуального характера. В связи с возвращением в дом матери он не смог довести свои преступные действия до конца.



Несовершеннолетняя потерпевшая убежала из дома в одной сорочке, обратилась за помощью в первую попавшуюся квартиру, жилец которой сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся.



С учетом позиции участвующего в деле прокурора суд признал мужчину виновным и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.



Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры.

