В Чите падчерице удалось сбежать от сексуальных приставаний отчима

45-летний житель Читы осужден за покушение на сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней падчерицы
Судом установлено, что в январе 2018 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись отсутствием матери ребёнка, применяя насилие, пытался совершить в отношении 14-летней падчерицы, которую воспитывал с 4 лет, иные действия сексуального характера. В связи с возвращением в дом матери он не смог довести свои преступные действия до конца.
Несовершеннолетняя потерпевшая убежала из дома в одной сорочке, обратилась за помощью в первую попавшуюся квартиру, жилец которой сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
С учетом позиции участвующего в деле прокурора суд признал мужчину виновным и приговорил его к реальному лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры.
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