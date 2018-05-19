В Курумканском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесного пожара





На сегодняшний момент виновное лицо установлено. Сильный шквалистый ветер, способствовал резкому распространению огня. Очаг был обнаружен на площади 2 га. На конец суток, площадь, пройденная огнём, составила около 470 га.





Вчера на тушении работало более 100 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов, и привлечённых лиц, задействовано 17 единиц лесопожарной техники. В ночь на 19 мая на место направлено более 60 пожарных-парашютистов из Хоринского, Улан-Удэнского, Кабанского, Закаменского, Бичурского авиаотделений республики, и дополнительная лесопожарная техника. Для недопущения возникновения угрозы населённым пунктам, сегодня в течение дня туда будут стягиваться дополнительные силы из числа лесной охраны и ПДПС.











Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению 13 очагов возгораний в Баргузинском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах Бурятии. Из них 10 очагов ликвидировано, 2 очага продолжают действовать, и один очаг локализован. Площадь, пройденная огнём за сутки, составила около 520 га.



Всего за сутки на тушении работало более 330 человек человек, в том числе, лесная охрана, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи и 64 единицы лесопожарной техники.





На всей территории республики Бурятия действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8(3012) 20-44-44.



На территории Курумканского района 18 мая введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Такое решение принято в связи с лесным пожаром, который возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщает пресс-служба РАЛХ.