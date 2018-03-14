В Бурятии разбился пьяный сторож в войсковой части

Всего в республике с начала года произошло два смертельных несчастных случая
Окончено расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего 14 января в одной из войсковых частей Бурятии. Во время подъёма по лестнице на вышку упал и получил смертельную травму сторож.
- Комиссия по расследованию несчастного случая установила, что наблюдательная вышка не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. Также был установлен факт нахождения работника в тяжёлой степени алкогольного опьянения. В результате данного несчастного случая погиб 24-летний житель Бурятии, - сообщает Госинспекция труда по Бурятии.
Также инспекторы завершили расследование ещё четыре несчастных случая на производстве.
В результате отравления угарным газом при пожаре в вагончике вахтового посёлка ООО «Виктория плюс» 10 января погиб чокеровщик. Его работодатель оставил для охраны имущества предприятия на время перемещения вахтового посёлка на новое место.
Причиной несчастного случая признано нарушение работником дисциплины труда. Мужчина находился в состоянии тяжёлой степени алкогольного опьянения (4,5 промилле в крови). Но и должный контроль за соблюдением работником трудовой дисциплины со стороны работодателя обеспечен не был, отмечают в Гострудинспекции.
В Улан-Удэ 16 января тяжёлую травму при падении с высоты получил электромонтёр ООО «Жилищный участок №20».
- Комиссией по расследованию данного несчастного случая было установлено, что причиной несчастного случая стало не обеспечение работодателем безопасного производства работ на высоте. Отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за безопасными способами ведения работ и соблюдением работником требований охраны труда. Кроме того, работодатель не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты для работы на высоте и не обучил безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте, - сообщают в Госинспекции труда по Бурятии.
2 февраля в результате внезапного опускания двери багажного отделения машины во время его досмотра тяжёлую травму получила главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста МАПП Кяхта.
- Вина работодателя в происшедшем несчастном случае не установлена. Вместе с тем, сам факт происшедшего свидетельствует о том, что система управления охраной труда в организации не эффективна, так как не учитывает всех возможных производственных рисков и, следовательно, требует её пересмотра в этой части, - отмечают в инспекции.
По результатам расследований указанных несчастных случаев в отношении лиц, ответственных за нарушения требований охраны труда, повлекших их наступление, приняты меры административного характера. Материалы расследований направлены в органы прокуратуры и следствия. В отношении работодателей проводятся надзорные мероприятия.
Всего с 1 января по 28 февраля у работодателей Бурятии произошло 11 несчастных случаев на производстве. Из них 1 - групповой, где пострадало два работника, получивших тяжёлые травмы, 2 - со смертельным исходом, 8 - с тяжёлым исходом. В том числе тяжёлые травмы получили 3 женщины.
За аналогичный период прошлого года территориальным органом Роструда было зарегистрировано 9 несчастных случаев на производстве, в том числе: 2 – со смертельным исходом, 7 – с тяжёлым исходом. Уровень производственного травматизма увеличился на 22,2%.
В Бурятии разбился пьяный сторож в войсковой части
Происшествия, Фото:
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