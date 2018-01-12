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В Улан-Удэ вандалы пытались срубить себе ёлочки в общественном сквере
Происшествия, 12.01.2018 19:42
Новогодние вандалы пытаются свести на нет попытки сделать лучше места массового отдыха горожан
Как сообщает ТК «Тивиком», сквер Молодёжный в посёлке Загорск был длительное время заброшен, но в последние годы районные власти занимались его благоустройством. В минувшем году здесь были высажены несколько десятков елей, но новогодние праздники закончились в буквальном смысле актом вандализма.
Их спилили еще перед Новым Годом, говорит жительница посёлка Загорск Татьяна Илькова. Кто-то украсил украденной у горожан ёлкой свой дом. Они ведь следом могут и голубые ели на площади Советов спилить, недоумевает пенсионерка.
- Ну плохо конечно. Сами расстроились когда увидели елки-то. Сломанные. Главное, бросили они их. И их кто-то нагнал или не знаю, верхушки валялись, - возмущается Татьяна Илькова.
На этих видеокадрах - высадка елей, прошедшая в различных районах города минувшей осенью. Еще тогда начальник отдела благоустройства Улан-Удэ Алексей Тулонов опасался актов вандализма.
- Не знаем, как этих людей назвать. Конечно же мы очень расстроены этим поведением. На одно дерево затрачивается порядка 6 тысяч рублей. Одно дерево мы высаживали два с половиной часа. Погрузчик сюда заехал, выкопал его, приехал сюда, посадил. Люди работали, - говорит начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Алексей Тулонов.
Всего в парке высажено 640 различных пород деревьев и кустарников.
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