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В Забайкалье попытку «массового» суицида вызвали не соцсети, а родители
Происшествия, 12.01.2018 19:18
В конце октября в поселке Могзон четыре школьницы пытались свести счеты с жизнью. Главной версией на тот момент было участие девочек в очередной «группе смерти». Но как оказалось, дело было вовсе не в этом
В конце октября уйти из жизни решили Могзонские школьницы седьмого, восьмого и девятого классов. Попытки суицида происходили с паузой в один-два дня. В средствах массовой информации этот случай назвали «групповым суицидом», говорили о том, что девочки стали новой жертвой группы смерти. Школьниц экстренно госпитализировали в медучреждения Читы. Случай резонансный - собрали целое совещание с представителями психиатрической больницы и комиссии по делам несовершеннолетних. После проверки оказалось, что социальные сети к этому не имеют никакого отношения.
- Мы отработали с каждой девочкой. Каждый случай был индивидуальный, - говорит Татьяна Снегуряк, заместитель главного врача Краевой клинической психиатрической больницы им. В.Х. Кандинского.
Уполномоченный по правам ребенка тоже пообщался с девочками. Рассказывает – в одном случае ребенок украл у родителей деньги и боялся наказания. В другом- после ссоры не вернулся домой Катанаев уверен – ответственность за детские поступки несут их родители.
- Их связывает только одно. Что в одной школе, одном поселке. И что причины одни и те же. Это бытовые и социальные условия в семье. Все семьи как под копирку. Неполная семья, там отчим. Безработица. Как правило, очень сложные отношения между мамой и ребенком. Есть семья, где мама ранее уже лишалась родительских прав. «Все попытки носили чисто демонстративный характер. Этим поступком они хотели достучаться до мам. Ты меня не понимаешь, я никому не нужна. Если маме не нужна, то кому вообще нужна? Они не осознавали, что будет за той чертой, - говорит Иван Катанаев, уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае.
Попытка суицида для девочек была всего лишь игрой, а вот их горе-родителям она грозит серьезными последствиями. Расследование еще продолжается, но известно, что в одном случае уже заведено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», сообщает «ЗабТВ».
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