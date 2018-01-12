В Бурятии оскорблённого рецидивиста будут судить за сожжение оппонента заживо

Житель Бурятии, ещё подростком получивший срок за убийство 63 ударами ножа, снова пойдёт под суд



Происшествие случилось ещё в сентябре этого года на одном из гуртов в Хоринском районе Бурятии, в день выборов, сообщила «Байкал-Daily» старший следователь Хоринского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Ирина Кудрявцева.



Руководитель одной из сельхозпредприятий района завёз своих временных работников на гурт, чтобы те убрали территорию и огородили поля. Но случайно оказавшись там через несколько дней, увидел, что двое его работников в нетрезвом состоянии катаются на тракторе. Рассердившись, он выгнал их.



Второму работнику было куда пойти, он заночевал у знакомого, а вот другой так приюта не нашёл, послонялся по деревне и вернулся к трактору, потому что там была спрятана бутылка водки. На лай собак вышел чабан, они разговорились и решили распить спиртное вместе.



О дальнейшем известно только со слов подозреваемого. Он сообщил, что в ходе застолья приютивший его чабан сильно напился и начал нецензурно выражаться, что очень оскорбило ранее судимого собутыльника. В ответ на замечание стал выгонять его из дома.



Тогда оскорблённый мужчина уронил чабана на пол и попинал ногами, а также схватил нож и вонзил в грудь соперника. Оглядевшись по сторонам, он увидел телефон жертвы, забрав его себе, и канистру. Это натолкнуло его на мысль сжечь следы. Он облил всё внутри дома бензином, поджёг зажигалкой и ещё подпёр входную дверь деревянной лавочкой.



По словам Ирины Кудрявцевой, эксперт установил, что причиной смерти пастуха стало отравление угарным газом, то есть во время пожара он был ещё жив. Также экспертиза показала, в крови жертвы содержалось всего 0,4 промилле, это 50 граммов водки, что ставит под сомнение показания о сильном опьянении жертвы.



Плохо характеризует обвиняемого и его предыдущая судимость за убийство. Будучи ещё подростком, он убил человека, нанеся ему 63 ножевых ранения, и закопал труп. Плохую характеристику дала ему бывшая сожительница с двумя малолетними детьми. А также в это время полицейские следователи завершили уголовное дело по обвинению в угрозе убийства собственной матери.



Сам же обвиняемый сначала признал вину, но потом отказался от первоочередных показаний и ушёл в глухую оборону, обжалуя абсолютно любое решение или экспертизу.



Судить его, помимо убийства, будут и за поджог гурта. Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в Верховный суд Бурятии.

