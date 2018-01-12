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В Улан-Удэ криминальный авторитет устроил дебош в отделе полиции
Происшествия, 12.01.2018 17:44 Фото:
Мужчина не давал посадить себя в служебный автомобиль, нападал на сотрудников, а затем крушил всё вокруг в отделении полиции
44-летний мужчина, который некогда был широко известен и имел определённый авторитет в криминальных кругах, обвиняется в применении насилие в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, его задержали сотрудники ГИБДД, когда он ехал за рулём своего «Лэнд Ровера» в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим мужчина погулял в развлекательном заведении на улице Сахьяновой.
Пьяному водителю, который к тому же ранее был лишён водительских прав, сотрудники предложили пройти в служебный автомобиль. Однако мужчина не повиновался, принялся оскорблять представителей власти и отталкивать их от себя.
В это же время к ним подъехал ещё один автомобиль, из которого вышли пятеро мужчин и принялись оттеснять полицейских от задержанного водителя. Только после того, как к месту происшествия для подкрепления прибыли еще несколько экипажей ДПС, противодействие было подавлено и нарушитель сел в салон служебной машины.
Составленный на него протокол мужчина попытался уничтожить. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.
Затем пьяного водителя повезли в местное отделение полиции для дальнейшего административного производства. По пути задержанный с заднего сиденья ударил ногой по руке инспектора ДПС, который вёл машину.
Затем, находясь в здании отделения полиции, мужчина принялся биться головой о стены, разрушать мебель. Он угрожал, что подаст заявление о незаконном применении к нему полицейскими физической силы.
Тогда один из сотрудников Госавтоинспекции принялся снимать его поведение на камеру. Заметив сотрудника-оператора, обвиняемый подошёл и с силой нанес удар ногой в живот.
- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наряду с уголовным преследованием за применение насилия в отношении представителей власти, мужчине также в ближайшее время будет предъявлено еще одно обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, которое уже подвергалось административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
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