Забайкальский «Джокер» сбывал наркотики через биткоин

Шесть человек обвиняются в незаконном обороте наркотиков и участии в преступном сообществе в интернете



Преступное сообщество было создано неустановленным пока лицом, которое использовало в Сети в программах для мгновенного обмена сообщений различные ники, в том числе ник «Джокер». Он дистанционно руководил созданным им сообществом, участвовал в обороте наркотических веществ в Чите с конца января 2015 года по август 2016 года.

Являясь организатором и руководителем преступного сообщества, находясь в неустановленном месте, используя созданный им интернет-магазин «Stuff Store» для продажи синтетических наркотических средств, соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей личности, он привлёк к участию в сообществе подсудимых.



В устойчивой организованной группе было четыре звена: звено «кураторов и (или) операторов», звено «кладовщиков-перевозчиков», звено «оптовых закладчиков», звено «закладчиков». «Джокер» разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составлял планы и схемы действия организованных групп, распределил роли между членами сообщества, осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью сообщества, разрабатывал способы совершения и сокрытия совершенных преступлений.



Также он разрабатывал правила конспирации, проводил инструктажи вовлечённых соучастников (закладчиков) о порядке оборудования тайников (закладок), соучастников (операторов) о порядке пользования Сетью и программным обеспечением в целях реализации наркотических средств, открывал электронные счёта посредством сети «Интернет» путём использования платёжной системы «Bitcoin», исключающей идентификацию владельца счёта и размера денежных средств, а также контролировал движение денежных средств по данным счетам.



Он также вёл учёт сбытого наркотика и извлеченного дохода и платил заработную плату участникам ОПГ. Кроме этого он организовал канал поставки крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в Читу и в другие города России, тем самым, обеспечивая преступное сообщество в Чите крупными партиями наркотических средств синтетического происхождения, а также создал разветвлённую сеть их сбыта. Закладки наркотических веществ осуществлялись в укромных местах - в лесных массивах близ Читы.



Первое судебное заседание состоялось 10 января, сообщает пресс-служба Забайкальского краевого суда.

