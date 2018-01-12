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В Бурятии лихачи сбили два столба ЛЭП
Происшествия, 12.01.2018 17:00
Энергетики восстанавливают опоры, сбитые «лихачами» в новогодние праздники
1 января в селе Булыг Джидинского района был совершен наезд на деревянную опору и её излом, в результате без света остались 12 человек. Виновник, по предварительным данным - водитель трактора, с места происшествия скрылся. Теперь его поисками занимаются органы внутренних дел, сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
Второй случай был зафиксирован в селе Максимиха Баргузинского района 2 января 2018 года.
- Эти происшествия выглядят достаточно скромно, по сравнению с началом 2017 года. Тогда за январь-февраль произошло целых 5 случаев наезда на ЛЭП. Все в сельской местности и во всех случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения, - отмечают в «Бурятэнерго».
Из-за лихачей энергетикам приходится в экстренном порядке производить ремонтные работы, направлять людей, спецтехнику, производить замену опор и приставок и нести дополнительные финансовые затраты.
Водитель, сбивший опору ЛЭП, несёт «троекратную» ответственность в рамках законодательства РФ. В первую очередь – за нарушение правил дорожного движения и оставление места ДТП, влекущее административную ответственность вплоть до лишения водительских прав. Во-вторых, за повреждение энергооборудования нарушитель привлекается к ответственности по ст. 9.7 КоАП РФ – повреждение электросетей. В-третьих, нарушитель обязан возместить расходы на фактическое восстановление сбитой опоры в размере до 100 тысяч рублей, а также стоимость недоотпущенной электрической энергии. Также водитель может быть привлечен к материальной ответственности перед потребителями, у которых из-за сбоя электроснабжения вышла из строя бытовая электротехника.
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