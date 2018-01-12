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В Иркутской области грабителя женских сумок нашли по следам обуви
Происшествия, 12.01.2018 16:45
Три женщины стали жертвами разбойника
11 января в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району обратились за помощью три местных жительницы. Они заявили, что стали жертвами грабителя. Со слов потерпевших неизвестный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто похитил у них сумки. В числе похищенного оказались сотовые телефоны, банковские карты, деньги и документы.
На места происшествий незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Были ориентированы экипажи и наряды наружного патрулирования. В ходе первичных мероприятий полицейские обнаружили пустую похищенную сумку, изъяли следы обуви, применили видеотеку и сумели выйти на след грабителя. Вскоре его задержали.
Преступником оказался местный житель в возрасте 26 лет. Известно, что он ранее судим за имущественное преступление. Полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество, которое впоследствии будет возвращено владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России. Вместе с тем, полицейские обращаются к гражданам, которые могли пострадать от действий подозреваемого, сообщить о себе по телефонам: 8 (39550) 4-15-37.
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