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Обманутые челябинскими аферистами улан-удэнки вернулись домой

Обманутые челябинскими аферистами улан-удэнки вернулись домой
Происшествия,  12.01.2018 15:46 Фото:ГТРК Южный Урал
Вернуться им помог предприниматель Вадим Бредний

Гендиректор компании «Титан» Вадим Бредний помог вернуться домой пяти улан-удэнкам, которые оказались без денег в Челябинске.

Напомним, их обманули аферисты, предложившую работу с бесплатным общежитием и высокой зарплатой. В Челябинске женщины заплатили кадровому агентству 10 тысяч и выехали в Сургут, где их никто не ждал. Женщинам пришлось возвращаться в Челябинск, однако сотрудники агентства отказались возвращать деньги.

– Она сначала брала трубку, пока мы ехали в поезде. Отвечала: да, девушки, приезжайте, вас тут ждут. Вахтовый автобус отвезет в общежитие, расселят. Мы приезжаем – нет никого, - рассказала одна из обманутых ГТРК «Южный Урал».

Улан-удэнки, оставшиеся без средств, несколько дней жили на вокзале. 





Как сообщал «Байкал-Daily», ситуацию взяли на контроль уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и её челябинская коллега, омбудсмен Маргарита Павлова.

Сегодня аппарат Юлии Жамбаловой сообщил о благополучном завершении истории: вернуться улан-удэнкам домой помог Вадим Бредний.

«Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова выражает благодарность генеральному директору компании «Титан» Бредний Вадиму Витальевичу, за оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Женщины остались наедине со своей бедой в чужом городе. Вадим Витальевич не остался равнодушным и помог нашим землячкам вернуться домой», - говорится в сообщении аппарата Юлии Жамбаловой.

В настоящее время по челябинской афере, жертвами которой стали не только улан-удэнки, но и жители других регионов, возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершённом группой лиц (ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

По предварительным данным сотрудников Главного управления МВД России по Челябинской области, виновные лица дали признательные показания. От них приняты заявления о явке с повинной.

Справка:

Вадим Бредний, генеральный директор ООО «Компания «Титан», депутат Улан-Удэнского горсовета двух созывов.

Родился 21 сентября 1964 года в Красноярске. В 1985 году окончил машиностроительный факультет филиала Красноярского политехнического института (одновременно работая учеником токаря, а затем токарем II-III разряда), в 2001 году - Иркутский государственный университет по специальности «Менеджемент».

В 1985-1987 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР, затем работал токарем на Ангарской лесоперерабатывающей базе Братского ЛПК Минлесбумпрома. С 1989 года - директор книготорговой организации ООО «Бриг».

В 1995 году открыл продовольственный оптовый центр «Титан». В настоящее время занимает должность генерального директора ООО «Компания Титан». Член правления Союза промышленников и предпринимателей Бурятии, член Торгово-промышленной палаты.

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