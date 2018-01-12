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В квартире улан-удэнца нашли гашиш
Происшествия, 12.01.2018 15:22
Возбуждено уголовное дело
6 января сотрудники патрульно-постовой службы в ходе отработки поступившей информации в квартире на улице Комсомольской обнаружили пакетик с наркотическим средством растительного происхождения, принадлежащий хозяину жилища. Результаты проведённой экспертизы подтвердили, что данное вещество – гашиш массой около 10 граммов.
Вскоре задержан и сам подозреваемый – неработающий, ранее привлекавшийся за наркопреступление 47-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
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