В Забайкалье собутыльник украл с карты приятеля 9 тысяч

Мужчина отправил знакомого в магазин за алкоголем



Накануне в полицию Забайкальского края обратился 59-летний житель села Михайловка. Как выяснили сыщики, несколько дней назад потерпевший передал банковскую карту своему знакомому для приобретения спиртного.



Совершив покупку, злоумышленник не вернул карту мужчине. На следующий день, на телефон потерпевшего пришло смс-сообщение о списании 9 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в отдел полиции и получили признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



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