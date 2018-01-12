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4 жителя Бурятии пострадали в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 12.01.2018 13:38 Фото:
В автомобиле виновника аварии найдено предположительно наркотическое вещество
В Иркутской области полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием жителей Бурятии. Авария произошла накануне около 19:30 часов на 111 км автодороги Р-258 «Байкал» в районе Слюдянки.
По предварительным данным, 21-летний житель посёлка Новый Уоян Бурятии, управляя автомобилем «Toyota Mark II», ехал из Улан-Удэ в Иркутск. Он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в металлическое ограждение. После чего столкнулся с седельным тягачом «Man TGA» под управлением 55-летнего жителя села Тимлюй Кабанского района.
В результате ДТП в медучреждение доставлены и госпитализированы водитель седана и трое его пассажиров в возрасте 16-17 лет, один из которых получил тяжёлую травму головы.
В салоне «Toyota Mark-II» полицейские обнаружили и изъяли деформированную пластиковую бутылку с фольгой на горлышке и вещество растительного происхождения. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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