В Бурятии горели две квартиры





Пожар ликвидирован хозяином квартиры, но ему помогли 3 пожарных и 1 единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Накануне в двух сёла республики произошли пожары. Так, рано утром к спасателям обратились жители Тункинского района. Они сообщили, что в селе Кырен по улице Свердлова горит квартира в доме. В результате пожара огнём повреждён диван в комнате и потолок. Пожар потушили за 10 минут, было задействовано 3 человека и 2 единицы техники.В тоже время, но уже в Кабанском районе на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Борки по улице молодёжная горит квартира. Огнём повреждён угол комнаты изнутри.