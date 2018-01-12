В Иркутской области грабители избили мужчину

Злоумышленников нашли по «горячим следам»



Накануне вечером в полицию поступило сообщение от 29-летнего мужчины, который заявил, что малознакомые молодые люди нанесли ему телесные повреждения и похитили имущество.



Сотрудниками полиции по «горячим следам» были установлены и задержаны подозреваемые в совершении открытого хищения чужого имущества. Ими оказались два 19 и 20-летних местных жителя.



По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание срок до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МО МВД России «Усть-Кутский».



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