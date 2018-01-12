«Чёрный лесоруб» спилил 25 деревьев в Забайкалье



Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала следы преступления.



В настоящее время полицейскими устанавливается сумма причинённого ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В ходе рейда сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Читинскому району в дачном кооперативе в нескольких километрах от села Смоленка обнаружили грузовую автомашину, в которой находились 25 деревьев породы сосна. 37-летний владелец транспортного средства не смог представить разрешительные документы.Мужчина признался, что заготовил древесину незаконно и указал место рубки.