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«Чёрный лесоруб» спилил 25 деревьев в Забайкалье

Происшествия,  12.01.2018 13:25
Мужчина признался в нарушении и указал место рубки

В ходе рейда сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Читинскому району в дачном кооперативе в нескольких километрах от села Смоленка обнаружили грузовую автомашину, в которой находились 25 деревьев породы сосна. 37-летний владелец транспортного средства не смог представить разрешительные документы.

Мужчина признался, что заготовил древесину незаконно и указал место рубки.

Прибывшая следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и зафиксировала следы преступления.

В настоящее время полицейскими устанавливается сумма причинённого ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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