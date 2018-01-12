В Забайкалье мужчина требовал «откат» за победу в аукционе

Мужчина потребовал передать ему 1,2 млн рублей



В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество.



Полицейскими установлено, что мужчина предложил заместителю директора фирмы в Забайкалье участвовать в аукционе по продаже древесины. При этом мужчина потребовал передать вознаграждение в сумме 1 миллион 250 тысяч рублей за отказ от участия в аукционе подконтрольных ему организаций.



В момент передачи денег противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.



По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере следователем УМВД России по Чите возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

