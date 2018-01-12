В Бурятии солдата оштрафовали за самоволку

Он покинул полигон на трое суток



Кяхтинский гарнизонный военный суд признал рядового по призыву виновным в самовольном оставлении места службы. Он ушёл на трое суток, сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК по Восточному военному округу.



- В., являясь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не имея уважительных причин и стечения тяжёлых обстоятельств, в период с

5 по 8 августа 2017 года совершил самовольное оставления места службы – 247 межвидовой полигон, дислоцированный в деревне Сибиряк Омской области, - уточнили в ВСУ по ВВО.



Суд назначил рядовому наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.



