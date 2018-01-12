Забайкалец спрятал в сугробе украденный мотоцикл

Злоумышленник украл транспортное средство «чтобы покататься»



3 января в полицию обратился 82-летний житель села Малета Петровск-Забайкальского района с заявлением о краже мотоцикла. Прибывшие на место преступления сотрудники установили, что транспортное средство было похищено из гаража путём взлома запирающих устройств.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления, им оказался односельчанин потерпевшего. Гражданин дал признательные показания, пояснив, что взял мотоцикл, чтобы покататься. Транспортное средство он спрятал в сугробе, планируя использовать его и в дальнейшем.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Похищенный мотоцикл изъят и возвращен владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

