В Улан-Удэ грузовик протаранил «Ниссан»





Сегодня утром в столице Бурятии грузовик протаранил легковушку. ДТП произошло на проспекте Автомобилистов в сторону Стрелки.Грузовик занесло, и он прижал «Ниссан Тиану» на пешеходную дорожку. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Легковушка получила механические повреждения.На данном участке дороги образовался затор.