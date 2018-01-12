В Иркутске педофилу, похитившему школьницу, грозит 20 лет колонии









Незамедлительно выехавшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны обнаружили в припаркованном автомобиле злоумышленника и школьницу. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.



В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



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Незамедлительно выехавшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны обнаружили в припаркованном автомобиле злоумышленника и школьницу. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, 9 января вечером житель Иркутска с целью удовлетворить свои сексуальные потребности насильно усадил 9-летнюю девочку к себе в автомобиль и вывез на просёлочную дорогу за микрорайоном Берёзовый.